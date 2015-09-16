Халк: «Валенсия» не является фаворитом группы»

Нападающий «Зенита» Халк поделился своими ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

«Валенсия" – большая команда, имеющая достаточно большой опыт игры в подобных матчах. Но у нас есть все, чтобы обыграть их. Цель «Зенита» - первое место в группе. Мы уже демонстрировали, что можем добиваться результата в Лиге чемпионов. Валенсия не является фаворитом группы, потому что все хотят занять это место. В первом матче нам нужно побеждать. Это будет непросто сделать вдали от дома, но мы попытаемся», - сказал бразилец.