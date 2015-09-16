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    Халк: «Валенсия» не является фаворитом группы»

    Нападающий «Зенита» Халк поделился своими ожиданиями от старта в Лиге чемпионов.

    «Валенсия" – большая команда, имеющая достаточно большой опыт игры в подобных матчах. Но у нас есть все, чтобы обыграть их. Цель «Зенита» - первое место в группе. Мы уже демонстрировали, что можем добиваться результата в Лиге чемпионов. Валенсия не является фаворитом группы, потому что все хотят занять это место. В первом матче нам нужно побеждать. Это будет непросто сделать вдали от дома, но мы попытаемся», - сказал бразилец.

    Источник: Football Espana

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    16.09.2015 16:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 сентября 2015, 00:06

      Браво Халк!Подтвердил своей игрой свои слова))

      1
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      Рейтинг: +10

      расулик 16 сентября 2015, 19:19

      в прошлом году байер с монако тоже не являлись фаворитом группы

      0
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      Рейтинг: +28

      Losharik 16 сентября 2015, 19:09

      Вот пускай докажут это на поле!

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 16 сентября 2015, 18:13

      испанцы не почувствуют донный голубой мешок с худшим игроком чм во главе

      0
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      Рейтинг: -19

      visumi 16 сентября 2015, 17:43

      Сегодня Валенсия всыпет русне по самое нехочу

      -3
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      Рейтинг: +10

      ASRomeo > visumi 16 сентября 2015, 18:12

      скорее Порту твоим салоедам накидает

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm > visumi 17 сентября 2015, 00:27

      Валенсия соснула :)))

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 16 сентября 2015, 16:51

      Хорошо конечно что Халк так думает. Хорошо бы и у всей команды в голове была эта уверенность. Но лучше не говорить об этом, а на поле показать. Удачи Зениту!

      3
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      Рейтинг: +11

      Даздрапер 16 сентября 2015, 16:33

      Халк: «Валенсия» не является фаворитом группы»

      Как и Зенит=D

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