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    Ефремов: «При мне договорных матчей в ФНЛ не было»

    Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов заявил, что за за те четыре года, что он возглавляет ФНЛ, по его ощущениям, в лиге не было сыграно ни одного договорного матча.

    «В первые два года появлялась информация, в том числе и в прессе, о каких-то странных матчах. Я даже помню, что господин Толстых прислал нам запрос, чтобы мы провели работу по некоторым играм. А в последние сезоны и в прессе нет этих разговоров. Потом отдельные очень неожиданные результаты в конце чемпионата говорят о том, что с этим явлением мы сталкиваемся все меньше и меньше.

    Если бы я постоянно думал о договорных матчах – мне было бы неинтересно работать. Не моя специализация. Если бы я об этом знал, то сообщил бы в правоохранительные органы. И уже бы все об этом знали. Не буду кривить душой, я не замечал. По моим ощущениям, их не было.

    В памяти отчетливо запечатлен другой матч. По-моему, 2 сезона назад состоялся поединок, который у меня вызывал некие подозрения. Астрахань, вылетевшая из ФНЛ, встречалась в последнем туре с «Химками». Подмосковному клубу, чтобы остаться, достаточно было сыграть вничью. Так в итоге Астрахань победила в гостях», - рассказал Ефремов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.09.2015 15:37
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