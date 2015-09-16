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    Видеотрансляция матча «Челси» - «Маккаби» – на «Бомбардире»

    Лондонский «Челси» столкнулся с большими сложностями на старте нового сезона. После пяти туров английской Премьер-лиги синие могут похвастаться лишь одной победой, четырьмя очками и 17-ой строчкой в таблице. «Маккаби» по пути в групповой этап Лиги чемпионов разделался с известным еврокубковым бойцом швейцарским «Базелем». Смогут ли англичане найти свою игру и прервать неудачную серию, или же мы станем свидетелями сенсации?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 20:16
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