Видеотрансляция матча «Челси» - «Маккаби» – на «Бомбардире»

Лондонский «Челси» столкнулся с большими сложностями на старте нового сезона. После пяти туров английской Премьер-лиги синие могут похвастаться лишь одной победой, четырьмя очками и 17-ой строчкой в таблице. «Маккаби» по пути в групповой этап Лиги чемпионов разделался с известным еврокубковым бойцом швейцарским «Базелем». Смогут ли англичане найти свою игру и прервать неудачную серию, или же мы станем свидетелями сенсации?

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Начало матча в 21:45, не пропустите!