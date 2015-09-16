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    Галямин: «Валенсия» - это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера»

    Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин выразил свое мнение о сопернике «Зенита» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов испанской «Валенсии».

    «Уверен, питерцам будет очень тяжело. «Валенсия» - сильная команда, которая стабильно ведeт борьбу с «Реалом» и «Барселоной». Это даже не «Вольфсбург», который мы видели вчера в матче против ЦСКА. У «Зенита» нет козырей, которые можно противопоставить испанцам. Питерцам может помочь только индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. У «Валенсии» больше шансов на победу в этом матче, чем у «Зенита».

    Заявление Виллаш-Боаша об уходе по окончании сезона не скажется на настроении «Зенита». Футболисты не думают, под чьим руководством они играют. Их должна волновать только своя игра и возможность показать себя в таком престижном турнире, как Лига чемпионов», - заявил Галямин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2015 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 16 сентября 2015, 19:56

      ИГРА ПОКАЖЕТ 0-1 ЗЕНИТ 1-1

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 16 сентября 2015, 19:15

      по качеству игры валенсия на много превосходит зенита вместе с вольфсбургом

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 16 сентября 2015, 15:31

      Зенит смотрится собранее и сильнее на сегодня,проиграть точно не проиграют!!!!

      1
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 16 сентября 2015, 14:52

      А что у валенсийцев три ноги и мяч круглее, чем у игроков Зенита и ворота меньше, чем у Лодыгина? Что такого особенного у Валенсии чего нет у Зенита?

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