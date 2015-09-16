«Динамо» и «Рубин» рассудит Москалев

Стали известны арбитры, назначенные на матчи девятого тура российской Премьер-лиги. Матч между «Динамо» и "Рубином" со своей бригадой обслужит Владимир Москалев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

«Ростов» — «Анжи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров)

«Терек» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин (Москва)

«Кубань» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Мордовия» — ЦСКА: судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

«Зенит» — «Амкар»: судья — Алексей Николаев (Москва)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Урал» — «Краснодар»: судья — Игорь Федотов (Москва)

«Динамо» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев (Воронеж)