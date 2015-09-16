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    «Динамо» и «Рубин» рассудит Москалев

    Стали известны арбитры, назначенные на матчи девятого тура российской Премьер-лиги. Матч между «Динамо» и "Рубином" со своей бригадой обслужит Владимир Москалев.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

    «Ростов» — «Анжи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров)

    «Терек» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин (Москва)

    «Кубань» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Мордовия» — ЦСКА: судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

    «Зенит» — «Амкар»: судья — Алексей Николаев (Москва)

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    «Урал» — «Краснодар»: судья — Игорь Федотов (Москва)

    «Динамо» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев (Воронеж)

    Источник: РФС

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    16.09.2015 14:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 сентября 2015, 16:04

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