Фердинанд: «Погба сильно уверен в себе, и он станет лучшим»

«Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился своим мнением о будущем французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Я считаю, что у него есть качества для того, чтобы быть лучшим. Думаю, в следующие три-четыре года Погба станет лучшим игроком в мире. То, как он тренируется, как смотрится на поле в игре. Я видел не так много игроков, которые настолько уверены в своих силах. В потенциале Погба может стать обладателем Золотого мяча», - рассказал Фердинанд.

