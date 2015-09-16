Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фердинанд: «Погба сильно уверен в себе, и он станет лучшим»

    «Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился своим мнением о будущем французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

    «Я считаю, что у него есть качества для того, чтобы быть лучшим. Думаю, в следующие три-четыре года Погба станет лучшим игроком в мире. То, как он тренируется, как смотрится на поле в игре. Я видел не так много игроков, которые настолько уверены в своих силах. В потенциале Погба может стать обладателем Золотого мяча», - рассказал Фердинанд.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2015 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 16 сентября 2015, 15:57

      Он им и станет! Погба действительно сверххорош для своего возраста.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11