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    Жуков: «В больницу увезли из-за аллергии на поражения»

    Полузащитник "Астаны" Георгий Жуков рассказал о своих впечатлениях от дебюта в Лиге чемпионов. Казахстанский клуб проиграл «Бенфике» в Португалии со счетом (2:0), а Жуков после матча был госпитализирован с диагнозом анафилактический шок.

    «В этот вечер мы много внимания уделяли обороне. Обычно я больше играю на атаку, но тренер сказал, чтобы в этот раз чаще помогал защитникам. Соперник понравился, в "Бенфике" сильные игроки, поле тоже очень хорошее. Но с ними можно играть, мы уступали не сильно. Почему после матча меня увезли в больницу? Аллергия. На что? На поражения!», - отшутился полузащитник.

    Источник: УЕФА

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    16.09.2015 13:39
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