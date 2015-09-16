Жуков: «В больницу увезли из-за аллергии на поражения»

Полузащитник "Астаны" Георгий Жуков рассказал о своих впечатлениях от дебюта в Лиге чемпионов. Казахстанский клуб проиграл «Бенфике» в Португалии со счетом (2:0), а Жуков после матча был госпитализирован с диагнозом анафилактический шок.

«В этот вечер мы много внимания уделяли обороне. Обычно я больше играю на атаку, но тренер сказал, чтобы в этот раз чаще помогал защитникам. Соперник понравился, в "Бенфике" сильные игроки, поле тоже очень хорошее. Но с ними можно играть, мы уступали не сильно. Почему после матча меня увезли в больницу? Аллергия. На что? На поражения!», - отшутился полузащитник.

