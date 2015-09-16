Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Нужно не бояться «Валенсию»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими мыслями о предстоящем старте команды в Лиге чемпионов.

    «Попасть в Лигу чемпионов - это, конечно, мечта любого футболиста. Когда я только переходил в «Зенит», это было одним из ключевых факторов - команда всегда участвует в Лиге, борется за титулы. Это самый сильный в мире турнир, это возможность проверить себя на уровне лучших команд Европы, ощутить эту атмосферу. Конечно, это круто! С детства любой, когда слышит гимн Лиги чемпионов, мечтает об этом.

    «Валенсия» сейчас очень сильна. Понятно, что дома они будут давить, прессинговать. Нужно будет выдержать, не бояться, навязать свою игру и ловить их на контратаках», - рассказал нападающий.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2015 13:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11