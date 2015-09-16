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    Тодуа: «Вольфсбург» заработал победу в матче с ЦСКА»

    Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа поделилась своими впечатлениями от стартового матча московского ЦСКА в Лиге чемпионов. Армейцы на выезде уступили немецкому «Вольфсбургу» со счетом (0:1).

    «Если брать в целом, то хозяева поля выглядели поживее, посвежее и моментов создали опасных больше. В первом тайме Акинфееву пришлось изрядно потрудиться. Да, ЦСКА пропустил нелепый гол, но трудно в нем винить вратаря, ведь соперник бил с убойной дистанции. «Вольфсбург» заработал эти три очка, тут нужно смотреть объективно», - сказала Тодуа.

    Полностью интервью с Эльвирой Тодуа читайте на нашем сайте в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 12:16
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