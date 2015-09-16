Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Леонардо: «Борьба за чемпионство заложена у «Интера» в ДНК»

    Бразилец Леонардо, тренировавший ранее «Милан» и «Интер», поделился своими впечатлениями от старта чемпионата Италии.

    «Интер» всегда является претендентом на скудетто. У них могут быть не лучшие времена, они могут проигрывать матчи, но они всегда будут считаться претендентами, это заложено в их ДНК.

    «Ювентус» удивил. Но они потеряли нескольких ведущих игроков, Андреа Пирло, Карлос Тевез, Артуро Видаль – это вам не кто-нибудь. Поэтому неудивительно, что команда выглядит несколько иначе, это и есть совершенно другая команда. «Ювентус» обязательно восстановится и будет бороться за скудетто. Будет ли этот год за «Ромой»? На данный момент мне кажется это самая сильная команда в лиге», - сказал бразилец.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2015 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Zaratustra 16 сентября 2015, 12:25

      Борьба заложена в ДНК , а чемпионство в ДНК Юве заложили

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11