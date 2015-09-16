Алиев: «Я открыт для всех предложений»

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал, что открыт для предложений от клубов РФПЛ. В настоящее время 30-летний футболист играет в любительской команде «Рух», что во Львовской области на Украине.

- В чем основная причина того, что Александр Алиев играет в коллективе из аматорской лиги?

- Были бы конкретные, серьезные предложения - я бы с радостью рассмотрел. Посмотрим. Может быть, что-то изменится зимой.

- Вы родились в России, это не чужая для вас страна. Для предложений от команд местной премьер-лиги вы открыты?

- Я открыт для всех команд. А в России живут мои родители. При этом и я, и мои дети являемся гражданами Украины и преданы своей стране. И куда бы я ни уехал, моя преданность ей не уменьшится.