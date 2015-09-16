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    Видеотрансляция матча «Рома» - «Барселона» – на «Бомбардире»

    Всего месяц назад соперники провели выставочный матч в столице Каталонии, завершившийся уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0. Та игра стала первой для нападающего "Барсы" Лионеля Месси после возвращения из отпуска.Римляне ничего не смогли противопоставить ни более мастеровитому сопернику, ни самому аргентинцу, на счету которого один забитый мяч.Луис Энрике в матче чемпионата против "Атлетико"(2:1) предоставил небольшой отдых своему лидеру, выпустив его только на замену на последние 30 минут, но и этого времени аргентинцу хватило, чтобы принести победу своей команде.Сегодня "Рома" попытается сдержать натиск латиноамериканского трио нападания каталонской команды, а как это у нее получится мы узнаем ближе к полуночи.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рома" - "Барселона". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 20:14
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