Оздоев: «Уверен, Билялетдинов долго без работы не останется»

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев рассказал о своих взаимоотношениях в бывшим главным тренером казанской команды Ринатом Билялетдиновым.

"Мы знакомы с Ринатом Саяровичем тысячу лет, еще со времен моего выступления за молодежную команду «Локомотива».

Я знаю прекрасно его требования, а он меня как человека и футболиста. Но такие «особенные» отношения в случае с Ринатом Саяровичем – это не какая-то привилегия, а, наоборот, дополнительная ответственность. Но не думайте, будто бы под руководством других тренеров я снижаю к себе требования или выкладываюсь на поле не полностью. Считаю себя профессионалом. Даже не знаю, как вам это объяснить словами. Скорее, Билялетдинов на правах строго знакомого требовал с меня по высшему разряду, но, к сожалению, в этом сезоне не только у меня, но и у всей команды не получилось оправдать ожидания тренера.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Рината Саяровича за совместную работу и пожелать ему всего самого хорошего. Уверен, что специалист такого уровня долго без работы не останется. Не исключаю, что в будущем наши пути вновь пересекутся", - написал Оздоев в своем блоге.