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    Видеотрансляция матча «Валенсия» - «Зенит» – на «Бомбардире»

    "Зенит" попал далеко не в самую сильную группу в Лиге чемпионов, однако начинает турнир выездным матчем с главным конкурентом в борьбе за первое место. Последние игры команды Виллаш-Боаша в чемпионате внушают серьезные опасения за результат противостония. В двух встречах с "Крыльями" и ЦСКА чемпион России пропустил в свои ворота пять мячей, допустив слишком много ошибок в обороне, чего категорически нельзя делать в Валенсии. Многие эксперты предрекают победу испанской команде, но в распоряжении португальского наставника "Зенита" достаточно опытные футболисты, которые могут извлечь уроки из неудач.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Зенит". Комментатор – Влад Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 20:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14

      leva200683 16 сентября 2015, 23:20

      пацаны не натупите играйте дальше

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 16 сентября 2015, 23:19

      витсель красава

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 16 сентября 2015, 23:17

      как так можно тупить

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 16 сентября 2015, 22:44

      халк красава

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      Рейтинг: +14

      leva200683 16 сентября 2015, 22:44

      порвем испанцев

      0
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      Рейтинг: +11

      фарход 16 сентября 2015, 22:36

      Вот так. Стоя надо поддерживать камонду не качая (зенит )

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 16 сентября 2015, 21:58

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