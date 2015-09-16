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    Канчельскис: «Выступление наших клубов в Лиге чемпионов - зеркальное отражение происходящего в чемпионате»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Вольфсбургом" и ЦСКА (1:0).

    «Я и до этой игры говорил, что ЦСКА будет бороться за третье-четвертое место. Все как обычно, как в каждом сезоне у нас происходит: все кричат о "Зените" и ЦСКА, а сделать мы в итоге почему-то ничего не можем. Поэтому ничего удивительного в произошедшем нет, но мне понравилась игра, обе команды хорошо двигались. "Вольфсбург" смотрелся интереснее "армейцев", имел более интересные моменты у ворот соперника, поэтому заслуженно победил, как я думаю.

    Многое зависит и от результата второго матча, но, мне кажется, что тяжело переходить с выступлений в среднем чемпионате на Лигу чемпионов. Видимо, команде не удается перестроиться, и об этом говорит результат. Речь в данном случае идет не только о ЦСКА, но и о "Зените". Будь наш чемпионате сильнее, тогда можно было бы побороться и в ЛЧ. Но, к сожалению, российская Премьер-лига - среднего уровня чемпионат. Выступление отечественных клубов в Лиге чемпионов - зеркальное отражение происходящего в чемпионате.

    Из года в год мы кричим о силе и прогрессе нашего чемпионата. Не нужно питать иллюзий и говорить о том, какой у нас великий и сумасшедший чемпионат. Нужно смотреть правде в глаза и говорить о том, что происходит. Наш чемпионат - соревнование среднего уровня. Разговоры в СМИ о прогрессе Премьер-лиги? О том, что наш чемпионат замечательный будем говорить тогда, когда мы еще раз хотя бы попытаемся выиграть Лигу Европы» - заявил Канчельскис.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.09.2015 09:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 сентября 2015, 14:06

      Привыкли в своем чемпионате выигрывать на халяву за счет судейства,
      а за границей Левниковых и Безбородовых нет.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 16 сентября 2015, 12:49

      Я согласен с Канчельскисом. Он еще довольно дипломатично высказался. Потому что вчера мы посмотрели на жалкую игру ЦСКА, а сегодня увидим тоже самое в исполнении Зенита. Нет, я рад буду ошибиться, но думаю, что чудесного преображения родной команды мы не увидим. И дело даже не в том, что в Зените сейчас обстановка нервная, а дело в том, что ужесточили лимит. Для дураков сейчас наступает золоте время. Они могут порадоваться провальному выступлению наших клубов в Европе. В зависимости от клубных пристрастий, естественно. Кто-то был рад тому, как вчера слил ЦСКА, кто-то порадуется поражению Зенита, а кто-то будет доволен сливом наших клубов в ЛЕ. Только вот, благодаря "мудрой" политике руководства РФС, мы теперь скатимся в унылое гавнище. Все высококлассные игроки от нас уедут и наш чемпионат превратится в первенство условной Молдовы. Чемпион России будет самобытным коллективом уровня Шерифа из Кишинева. В Европе у нас будет выступать ровно два клуба, при чем на самых начальных стадиях, а выход в групповой этап будет считаться гигантским достижением. Смотреть на выступление российских клубов в еврокубках будут только мазохисты. Повторю, крайне необходимо было ужесточить лимит, что бы вместо Халка, Думбия и т.д., мы наслаждались искрометной игрой условных Скрыльниковых. Особенно в Европе.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 сентября 2015, 12:35

      Вольфсбург играл даже пренебрежительно,как будто со школотой!Вот и показали настоящий цска,а то расхвалили,в чемпионате России крутые раскрутые бла бла бла,вчера всё была видно и стало понятно,обидно за то,что Россию таким футболом представляют,но,ничего не поделать,такой у нас футбол!И считаю,что Краснодар сыграл бы более интересно и без гола бы точно не ушёл,а то и выиграл!У цска нет скорости,комбинаций в косание,которые очень эффективны!Говорят устали,так пока вы не научитесь играть день через три,как европейские клубы в Англии,Германии,Испании, Италии,никогда ничего не добьётесь,другие же бегают и выигрывают и не жалуются!Судя вообще по выступлениям в ЛЧ,у нас пока что потолок 1/4,когда цска вышел и тогда кстати намного лучше играли,чем сейчас!Сегодняшний матч будет определяющем и так же как и вчера,покажет настоящую команду,на что она способна!Зенит уже много лет в ЛЧ на чужом поле пропускает в начале,мяч не держится,в первые 30-ть минут не пропустим,всё будет хорошо!

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      Рейтинг: +24995

      bset 16 сентября 2015, 10:14

      Чемпионат классный. Как бы Зенит сегодня пролетел, ведь вместо нападающего на усиление к ЛЧ они взяли Дзюбу и продали Рондона. Думаю, все знают, почему так случилось. Надо делать выводы.

      0
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 16 сентября 2015, 09:30

      Страная штука. Человек, который много лет играл в профессиональный футбол ничего не понимает в футболе. Даже слепой по своим ощущениям не мог вчера не заметить, что ЦСКА стоял. Даже Вольсбургу надоела эта тягомотина, и последние 30 минут он тупо встал. А насчет посредственной силы российского чемпионата, то как тогда оценивать силу английского чемпионата по результату матча МЮ с ПСВ?

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 сентября 2015, 09:24

      "не удатеся"
      БЛИН)) Я открыл "источник" - вы же КОПИРОВАЛИ ТЕКСТ с того сайта, ОТКУДА ОПЕЧАТКА опять взялсь?)))) Авторский знак "Бомбардира"?)

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Protosser 16 сентября 2015, 09:39

      Опечатка, видимо, была и в первоисточнике

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > prosport69 16 сентября 2015, 09:50

      Еще раз повторяю. В этой новости указано:
      "Источник: Rusfootball.info".
      Если пройти по ссылке - там есть интервью. Оттуда СКОПИРОВАНО, слово в слово.
      КАК ПОЯВИЛАСЬ ОПЕЧАТКА?)

      -1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Protosser 16 сентября 2015, 09:56

      Еще раз повторяю - значит была опечатка в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, которую поправили.

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 сентября 2015, 09:20

      Молодец. Все по делу. Всегда умиляют эти писки про силу нашего чемпионата, про уровень клубов..))
      "Среднего уровня чемпионат" - это он еще мягко сказал, наверное - чтоб не вызывать слишком большой негатив..

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