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    Бенитес: «Черышев может заменить Бэйла»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о степени повреждения футболистов, замененных по ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (4:0).

    «У Бэйла спазм в икроножной мышце, и мы должны подождать день-два, чтобы знать степень его повреждения. У Рамоса и Варана просто ушибы. По поводу них я настроен оптимистично. В ситуации с Бэйлом надо повременить.

    Если Бэйл не будет готов, кто угодно может выйти вместо него. Ковачич вышел на поле из-за характеристик соперника, но в будущем это могут быть Хесе, Черышев или Лукас Васкес», - сказал Бенитес.

    Источник: AS

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    16.09.2015 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      фарход 16 сентября 2015, 14:50

      Бедный русский на скамейки посстариет жалко просто( )

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