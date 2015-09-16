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    Игрок «Астаны» госпитализирован после матча с «Бенфикой»

    Полузащитник «Астаны» Георгий Жуков после выездного матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) попал в больницу Лиссабона. Портал Sapo Desporto сообщает, что у игрока проявилась тяжелая аллергическая реакция, и он покинул стадион в машине скорой помощи. Футболист находился в состоянии анафилактического шока.

    В связи с тяжелым состоянием Жуков был вынужден остаться в столице Португалии для дальнейшего обследования, в то время как команда уже вернулась на родину.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      shahter karaganda 16 сентября 2015, 16:26

      Здоровья

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