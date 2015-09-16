Мутко: «Хочется последний матч сборной провести на большом стадионе»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал перенос матча квалификации Евро-2016 между командами России и Черногории, который состоится 12 октября, со стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге на московскую «Открытие Арену».

«Конечно, хочется последний матч провести на хорошем, большом и современном стадионе. Чтобы полные трибуны были, и хочется в сезоне точку красивую поставить, безусловно. Ну и чтобы ребята лишних перелетов не делали, из этого исходили тоже», — заявил Мутко.