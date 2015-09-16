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    Мутко: «Хочется последний матч сборной провести на большом стадионе»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал перенос матча квалификации Евро-2016 между командами России и Черногории, который состоится 12 октября, со стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге на московскую «Открытие Арену».

    «Конечно, хочется последний матч провести на хорошем, большом и современном стадионе. Чтобы полные трибуны были, и хочется в сезоне точку красивую поставить, безусловно. Ну и чтобы ребята лишних перелетов не делали, из этого исходили тоже», — заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    16.09.2015 08:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      koka7751 20 сентября 2015, 08:39

      Чует, пятой точкой! На то, он и министр.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 сентября 2015, 10:09

      А) Чертяка! Знает уже, что это - последний матч сборной на Евро)

      -1
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