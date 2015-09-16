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    Бывший арбитр ФИФА: «Не должны за воротами стоять слепые люди»

    Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал арбитраж матча первого тура Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер" (4:0).

    "Так как "Шахтер" играл в первом тайме, он вполне реально мог рассчитывать на очковые дивиденды. Но ошибка Пятова, а затем вопиющая ошибка бригады хорватских арбитров перечеркнули все надежды "горняков".

    Момент, который произошел на 55-й минуте, оставил очень неприятный осадок. Мяч после удара Роналду попал в спину Срны и было видно, что арбитр не потянулся за свистком. Но дополнительный ассистент арбитра ошибочно подсказал коллеге, что нужно назначить пенальти и Бебек указал на одиннадцатиметровую отметку.Мне этот момент напомнил эпизод из матча прошлой Лиги чемпионов "Шальке" - "Спортинг", когда при счете 3:3 на последних минутах мяч попал футболисту "Спортинга" в голову, а Карасев назначил одиннадцатиметровый удар. Собственно, он поначалу даже не думал назначать пенальти, но главному арбитру ошибочное решение подсказал дополнительный ассистент. Не должны позади ворот стоять слепые люди.

    Еще интересен такой момент: игроки "Реала" после удара Роналду подняли руки и выпрашивали пенальти, хотя все видели, что мяч попал Срне в спину. Я понимаю, всем нужен результат, но так вести себя непрофессионально и не порядочно", - резюмировал Ступар.

    Источник: UA-Футбол

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    16.09.2015 08:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 16 сентября 2015, 09:24

      Да позорище блин!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 сентября 2015, 08:45

      Да за воротами Юве - тоже слепой упырь стоял.. Как там можно было засчитать гол - я вообще не представляю..
      А по поводу игроков реала.. Ну а чего ж ты хотел - это их стиль. Они же ждут пенальти, чтоб нырялду смог забить.
      Посмотрите - 4 гола, из них - только один, нормальный, с игры.. В пустые ворота - Роналду Стайл.

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      Рейтинг: +77

      Truly 16 сентября 2015, 08:44

      Бывает.

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 16 сентября 2015, 08:18

      Золотые слова, но кротам от этого не легче.

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