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    Ловчев: «ЦСКА в Европе проявляет слишком много уважения к сопернику»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» (0:1). Специалист считает, что играя в еврокубках армейцы проявляют к сопернику слишком много уважения.

    «Счет по игре, нет никаких вопросов. Немцы могли выиграть и крупнее, было полное впечатление, что как только надо будет прибавить, немцы это легко сделают.

    Мы увидели экспортный вариант ЦСКА, когда команда, играя в Лиге чемпионов за границей, начинает очень уж уважать соперника, чуть ли не бояться его. Это говорит о том, что команда привычна к уровню сопротивления в России, и у нас в чемпионате уже она сама является «Вольфсбургом» – надо будет прибавить, армейцы это сделают. Не могу сказать, что немцы сильнее по составу, они, такое впечатление, больше тренированы в таком графике, больше привыкли к этому уровню сопротивления. Наши же выходят боязливо. И начинаем играть нагло мы почему-то только в тех играх, когда уже терять нечего.

    Не знаю, что происходит с ЦСКА в матчах еврокубков. Играет в режиме максимального «респекта и уважухи» для соперников. У нас ровная, рабочая группа. И матч ПСВ – «МЮ» показал, что в этой группе нет фаворитов, им даже «МЮ» не является. Побеждает тот, кто в лучшем состоянии подошел к конкретной игре и кто в этом матче выдаст свой максимум. ЦСКА же, такое впечатление, как будто играл на ободах после тяжеленной игры с «Зенитом». Надо вырывать свое, так в Европе не играют», - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2015 07:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3

      rad 16 сентября 2015, 12:10

      Не нада печалится-игра впереди.В принципе свой футбол показали-могли и в ничейку сбабацать.
      тАК что в Москве ещё поглядим на чей хер муха!

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 16 сентября 2015, 10:16

      Ситуация повторяется из года в год - как начинаются матч в ЛЧ с проигрыша ,а дальше идут оправдания не хватило свежести,реализации,мотивации и т д !
      Отчего вспоминается давний случай в институте на уроке военной подготовки,когда моего однокурсника вызвали отвечать по предмету,а он отвечает : "Товарищ подполковник я не готов " ,а тот ему в ответ : "А КОГДА Ж ТЫ, ЕПТВОЮ М.. . , БУДЕШЬ ГОТОВ ? "
      То же самое хочется сказать тренерам и игрокам!

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 16 сентября 2015, 09:38

      При чем тут страх??? ЦСКА физически не готов был к вчерашней игре. И это единственная причина поражения.

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      Рейтинг: +14

      petrovb > neveldomha 16 сентября 2015, 10:24

      Правильно! Это единственный компонент, в котором могло сложиться - перебегать. Технически и тактически это команды разного уровня игры.

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha > petrovb 16 сентября 2015, 12:57

      А по вашему, неточность паса, недодачи, прием мяча спиной к сопернику, проигрыш в отборе, проигрыш всех отскоков - это вопросы тактики?

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      Рейтинг: +319

      Beim > neveldomha 16 сентября 2015, 13:46

      Вот не точность паса и так далее это технический уровень

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