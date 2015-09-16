Роналду забил 499-й гол в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (4:0). Таким образом, португалец забил свой 499-й гол в карьере, если также учитывать матчи за сборную Португалии, «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

Напомним, ранее Роналду установил рекорд «Реала» по количеству голов в Примере, обойдя Рауля, забившего 228 голов. На счету Роналду сейчас 230 мячей.