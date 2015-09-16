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    Роналду забил 499-й гол в карьере

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (4:0). Таким образом, португалец забил свой 499-й гол в карьере, если также учитывать матчи за сборную Португалии, «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

    Напомним, ранее Роналду установил рекорд «Реала» по количеству голов в Примере, обойдя Рауля, забившего 228 голов. На счету Роналду сейчас 230 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 06:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      anvar 067 16 сентября 2015, 10:28

      Я желаю, чтобы он добился цифры 999...
      как минимум
      Удачи тебе Рональду

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 сентября 2015, 10:20

      Браво Криштиану!!!В выходные ждём юбилейный 500й гол!!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      фарход 16 сентября 2015, 09:53

      Ну и кто лучшей игрок рона или месси?

      0
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      Рейтинг: +10

      Rezec 16 сентября 2015, 07:09

      Молодец

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