Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «ЦСКА выглядел достойно, но не хватило свежести и резкости»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург»ЦСКА (1:0).

    «Изначально думал, что ЦСКА на весь матч не хватит.«Вольфсбург» забил важный мяч в первом тайме, владел инициативой, вел игру, а в начале второго и вовсе «придушил» соперника. С учетом интенсивного графика армейцев и недавнего дерби с «Зенитом», казалось, немецкий клуб решит все вопросы заранее. Сил на 90 минут в итоге у москвичей хватило, но не свежести и резкости. Однако в той ситуации, в которой оказались красно-синие, они выглядели достойно.

    Старт армейцев в основном турнире Лиги чемпионов по игре не вышел провальным, но с точки зрения борьбы за плей-офф это поражение может им сильно «аукнуться». – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2015 06:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      rad 16 сентября 2015, 12:16

      Буратиненко(он же Ерёменко)подвёл.за чем он в ЦСКА не понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      bu.dda 16 сентября 2015, 07:33

      А по-моему, вообще никак не выглядели. Ножки тряслись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 16 сентября 2015, 07:03

      "Достойно проиграли", не пора ли уже начать говорить о том, что любое поражение-это не совсем достойно чемпиона России, мягко говоря, а тем более дрожь в ногах... в любой ситуации...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Ver 16 сентября 2015, 11:38

      Эту реплику оставь для Зенита! В прошлом сезоне чемпионом России стал Зенит, а не ЦСКА!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11