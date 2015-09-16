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    Слуцкий: «Знали, как играет «Вольфсбург», но знать и уметь — разные вещи»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что помешало его команде одержать победу в матче с «Вольфсбургом» (0:1).

    – Показалось, что ЦСКА проиграл прежде всего в мобильности. Это последствия игры с "Зенитом"?

    – Не могу сказать, что какая-то принципиальная разница была именно в мобильности. В конце мы много атаковали, оголяли зоны, куда убегали игроки "Вольфсбурга". Скорее, проблема была в том, что нам не хватало концовки. Начало атак было нормальным, но не хватало последней передачи. Было достаточно много моментов, где не вложили мяч в ногу, еще что-то. Шансы были, но мы ими не воспользовались.

    – Во втором тайме ЦСКА даже толком не создавал возможности для ударов по воротам. Что это? Усталость?

    – Сложно сказать, почему так получилось. Удары были – вспомним тот же момент у Тошича. Сама игра была динамичной. Во втором тайме обе команды устали, стали возникать зоны, акценты сместились.

    – "Вольфсбург" – одна из самых высокорослых команд Европы. Вы учитывали этот факт в процессе подготовки?

    – Понимали, что "Вольфсбург" атакует в основном за счет флангов – создает численное преимущество в этих зонах, после чего следует навес в штрафную. В принципе, так они и забили гол. Мы это знали, готовились. Но знать и уметь – это все-таки разные вещи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2015 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3

      rad 16 сентября 2015, 12:19

      Буранинко-ерёменко чего он в ЦСКА делает???

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 16 сентября 2015, 11:14

      вооот! в точку:"Знать и уметь...." если автор статьи все передал дословно

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 16 сентября 2015, 02:32

      Динамичная игра? Вы серьезно? Кроме Дзагоева что то вообще выделить то некого...

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      Рейтинг: +838

      sined1951 16 сентября 2015, 01:42

      ЦСКА играл трусливо и осторожно, по игре было видно, что очень боятся соперника. И даже проигрывая 0:1 не очень старались отыграться. Вольфсбург был быстрее и напористее, играл в свою игру. А у Цска наблюдался какой-то комплекс неполноценности. Если бы они так деликатно играли в первенстве России, то были-бы сейчас на 7-8 месте, а не на первом. И страшный Верблум в этой игре был белым и пушистым.

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