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    Лига чемпионов. «Атлетико» переиграл «Галатасарай»

    Турецкий «Галатасарай» не сумел ничего противопоставить «Атлетико», который одержал убедительную победу благодаря дублю Антуана Гризманна.
    Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
    Голы: 0:1 — Гризманн, 18; 0:2 — Гризманн, 25.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 00:07
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