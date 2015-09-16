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Лига чемпионов. «Атлетико» переиграл «Галатасарай»
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23 февраля
11:20
Команды АПЛ повторили свой антирекорд 2015 года
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10:10
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09:50
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08:58
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08:44
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07:56
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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01:07
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00:53
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22 февраля
22:12
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Прогнозы и коэффициенты на матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити»
21:05
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Турецкий
«Галатасарай»
не сумел ничего противопоставить
«Атлетико»
, который одержал убедительную победу благодаря дублю
Антуана Гризманна
.
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
Галатасарай (Турция) - Атлетико (Испания) - 0:2 (0:2)
Голы:
0:1 — Гризманн, 18; 0:2 — Гризманн, 25.
Источник:
Бомбардир.ру
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16.09.2015 00:07
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Атлетико
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