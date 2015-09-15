Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» остался без очков в матче с ПСВ

Новостники походу вобще футболом не интересуются, ток работу свою делают и то с ошибками постоянно!
«Манчестер Юнайтед» входит в свою новую эру, и если относительно перспектив команды относительно победы в Лиге чемпионов высказывались сомнения, то в выходе подопечных Луи ван Гаала из группы были уверены многие. Однако «красные дьяволы» не смогли обыграть команду Филлипа Коку, хоть именно они и открыли счет в матче.
Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
Голы: 0:1 — Депай, 41; 1:1 — Морено, 45+1; 2:1 — Нарсинг, 57.