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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» остался без очков в матче с ПСВ

    «Манчестер Юнайтед» входит в свою новую эру, и если относительно перспектив команды относительно победы в Лиге чемпионов высказывались сомнения, то в выходе подопечных Луи ван Гаала из группы были уверены многие. Однако «красные дьяволы» не смогли обыграть команду Филлипа Коку, хоть именно они и открыли счет в матче.
    Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
    Голы: 0:1 — Депай, 41; 1:1 — Морено, 45+1; 2:1 — Нарсинг, 57.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 23:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 16 сентября 2015, 07:47

      Новостники походу вобще футболом не интересуются, ток работу свою делают и то с ошибками постоянно!

      1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 16 сентября 2015, 04:21

      и кто записал ПСВ в аутсайдеры группы? голландцы способны удивлять. и куда чаще наших

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 сентября 2015, 00:02

      Что за бред!!!В МЮ нет никакого Дракслера!!!Исправьте!!!

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      Рейтинг: +107

      YRunner 15 сентября 2015, 23:56

      О Дракслер везде успевает забивать.

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