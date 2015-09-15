Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Реал» разгромил донецкий «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» переживает не лучшие времена: команда не может играть на домашнем стадионе, а ключевые игроки постепенно уходят. Сегодня перед украинцами стояла задача навязать борьбу мадридскому «Реалу», что в теории казалось почти невозможным, и на практике ситуация не изменилась.
    Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
    Голы: 1:0 — Бензема, 30; 2:0 — Роналду, 56 (с пенальти); 3:0 — Роналду, 63 (с пенальти); 4:0 — Роналду, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 сентября 2015, 10:52

      Ожидаемый результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 сентября 2015, 04:12

      Разница в классе, сильная штука, это Шахтер ещё дешево отделались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      l.p 16 сентября 2015, 01:54

      Mda

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2015, 00:38

      все правильно зарубежные судьи не боятся ставить пенальти а наш Мешок побоялся поставить место двух хотя бы один в ворота ЦСКА а вместо этого дал карточку Дзюбе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > Garrincha58 16 сентября 2015, 10:15

      За умышленный удар локтем в лицо,должна была быть прямая красная Дзюбе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 16 сентября 2015, 00:17

      Первый гол - подарок для Реала, глупейшая ошибка Пятова. Второй пенальти смехотворный, мяч попал в спину, судья фиксирует игру рукой, бред. Удаление Степаненко там, где можно был бы обойтись без суровости. Ну и все, игра сделана, Шахтер поплыл. С таким соперником и так очень тяжело, а так игра пообще пошла наперекосяк. Ну ладно, ждем победы Динамо Киев завтра.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      l.p > Аvi-8 16 сентября 2015, 01:56

      Да и Киеву б столько ж накидали

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > l.p 16 сентября 2015, 07:50

      Ванга, ты ли это?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ARAX 16 сентября 2015, 00:17

      Особенно первый пендаль... Попал в спину Срна - пенальти.... Эй, Платинни..УЕФА твое царство...???? :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 16 сентября 2015, 00:02

      Ненавижу Реал но ещё больше шахтер. Реал с победой надеюсь на выезде счёт крупнее будет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Roman1988 > LOKOShamilLOKO 16 сентября 2015, 11:10

      Чего ты такой &банат? Ненавижу то, ненавижу это? В детстве черными ху&ями обижали?? Ах да, ты всё ещё в детстве... :%

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 15 сентября 2015, 23:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С почином,ХОХЛЫ!!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > CSKA №1 16 сентября 2015, 00:13

      И тебя с почином, кобыла!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Аvi-8 16 сентября 2015, 10:11

      1:0 и 4:0-это разные вещи,согласись!!!Ахахаха

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 15 сентября 2015, 23:46

      Хм,два пеналя подряд

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11