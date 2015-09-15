Лига чемпионов. «Реал» разгромил донецкий «Шахтер»

Ожидаемый результат
Разница в классе, сильная штука, это Шахтер ещё дешево отделались
Mda
все правильно зарубежные судьи не боятся ставить пенальти а наш Мешок побоялся поставить место двух хотя бы один в ворота ЦСКА а вместо этого дал карточку Дзюбе
За умышленный удар локтем в лицо,должна была быть прямая красная Дзюбе
Первый гол - подарок для Реала, глупейшая ошибка Пятова. Второй пенальти смехотворный, мяч попал в спину, судья фиксирует игру рукой, бред. Удаление Степаненко там, где можно был бы обойтись без суровости. Ну и все, игра сделана, Шахтер поплыл. С таким соперником и так очень тяжело, а так игра пообще пошла наперекосяк. Ну ладно, ждем победы Динамо Киев завтра.
Особенно первый пендаль... Попал в спину Срна - пенальти.... Эй, Платинни..УЕФА твое царство...???? :D
Ненавижу Реал но ещё больше шахтер. Реал с победой надеюсь на выезде счёт крупнее будет
Чего ты такой &банат? Ненавижу то, ненавижу это? В детстве черными ху&ями обижали?? Ах да, ты всё ещё в детстве... :%
Хм,два пеналя подряд