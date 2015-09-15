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    Лига чемпионов. «Ювентус» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» отлично стартовал в чемпионате Англии, в то время как у «Ювентуса» в Италии дела шли не очень, но сегодня туринцы лучше справились со своей задачей и смогли стартовать в группе с победы над своим основным конкурентом.
    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
    Манчестер Сити (Манчестер) - Ювентус (Турин) - 1:2 (0:0)
    Голы: 1:0 — Кьеллини, 57 (в свои ворота); 1:1 — Манджукич, 70; 1:2 — Мората, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 23:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 сентября 2015, 18:50

      ЮВЕ с победой. Порадовали.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 сентября 2015, 08:41

      Опять в ЛЧ понабрали близоруких гомоориентированных судей!
      Ну ничего - Юве на левый, судейский, гол ответил двумя - настоящими, с игры!!!
      Forza Juve!

      0
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      Рейтинг: +13

      старый слонище 16 сентября 2015, 00:19

      Ювентус жив!Итальянский футбол жив!Буффонище жив!А Сити в своём репертуаре...

      3
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      Рейтинг: +10

      Мануэль Пелегрини 15 сентября 2015, 23:55

      Сити нужно брать пример у Юве

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 15 сентября 2015, 23:54

      юве вместе с псв показали силу бей-беги лиги

      1
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      Рейтинг: +10

      Мануэль Пелегрини 15 сентября 2015, 23:53

      Сити Сити Сити пазор

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Мануэль Пелегрини 15 сентября 2015, 23:58

      Почему позор! Они Юве проиграли и проиграли достойно. Они не с Астаной играли чтобы был позор

      1
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 15 сентября 2015, 23:52

      Ставил на Сити ((( Прекрасная игра Ювы и красава Буффон ...
      Команды игроков берегут для лиги чемпионов, а Пиллигрини для игры с Вест Хэмом !!! Затраты себя не оправдали в этом матче (Полюбасу вопросы будут от шейхов ) Ювентус молодцы (не до оценил я их к своему сожалению)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Мутный Рай 15 сентября 2015, 23:56

      Недооценивать Юве? Мне страшно представить тех кто должен выйти на поле чтобы можно было Недооценивать Юве. Я поставил обе забьют)

      1
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      Рейтинг: +10

      Мануэль Пелегрини 15 сентября 2015, 23:52

      Бони лашок Гробаный чорт новичок

      0
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 15 сентября 2015, 23:51

      Всех с победой!!
      в очередной раз доказали,что мешки ничего не значат,против великого клуба с историей и характером!

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 15 сентября 2015, 23:50

      Ну где те люди кричавшие позор ЮВЕ? Достойная хорошая победа, сити сыграл не в свой футбол

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