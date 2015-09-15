Лига чемпионов. «Ювентус» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

ЮВЕ с победой. Порадовали.
ЮВЕ с победой. Порадовали.
Опять в ЛЧ понабрали близоруких гомоориентированных судей!
Ну ничего - Юве на левый, судейский, гол ответил двумя - настоящими, с игры!!!
Forza Juve!
Ювентус жив!Итальянский футбол жив!Буффонище жив!А Сити в своём репертуаре...
Сити нужно брать пример у Юве
юве вместе с псв показали силу бей-беги лиги
Сити Сити Сити пазор
Почему позор! Они Юве проиграли и проиграли достойно. Они не с Астаной играли чтобы был позор
Ставил на Сити ((( Прекрасная игра Ювы и красава Буффон ...
Команды игроков берегут для лиги чемпионов, а Пиллигрини для игры с Вест Хэмом !!! Затраты себя не оправдали в этом матче (Полюбасу вопросы будут от шейхов ) Ювентус молодцы (не до оценил я их к своему сожалению)
Недооценивать Юве? Мне страшно представить тех кто должен выйти на поле чтобы можно было Недооценивать Юве. Я поставил обе забьют)
Бони лашок Гробаный чорт новичок
Всех с победой!!
в очередной раз доказали,что мешки ничего не значат,против великого клуба с историей и характером!
Ну где те люди кричавшие позор ЮВЕ? Достойная хорошая победа, сити сыграл не в свой футбол