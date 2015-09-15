Лига чемпионов. «Ювентус» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» отлично стартовал в чемпионате Англии, в то время как у «Ювентуса» в Италии дела шли не очень, но сегодня туринцы лучше справились со своей задачей и смогли стартовать в группе с победы над своим основным конкурентом.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Манчестер Сити (Манчестер) - Ювентус (Турин) - 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 — Кьеллини, 57 (в свои ворота); 1:1 — Манджукич, 70; 1:2 — Мората, 81.