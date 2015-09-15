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    Шоу: «Когда я вернусь, я буду сильнее»

    Защитник «МЮ» Люк Шоу, получивший тяжелейшую травму в сегодняшнем матче с ПСВ, поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «Спасибо за ваши сообщения, я не могу описать словами насколько я опустошен, мой долгий путь к восстановлению начинается уже сейчас, но когда я вернусь, я буду сильнее.

    Отдельная благодарность «Саутгемптону» за поддержку, мне сложно выразить сколь много вы для меня значите, огромное вам спасибо, я правда ценю это», — написал Шоу.

    Источник: Twitter

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    15.09.2015 23:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      goalaktika 15 сентября 2015, 23:33

      Ужасная травма! Скорейшего выздоровления Люк!

      Все же как соцсети управляют над миром . Даже после такой тяжелейшей травмы человек успел оставит комент. Матч еще не закончился. Когда он успел и куда медики смотрят???

      2
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      ...
      Рейтинг: +10

      cafe73 > goalaktika 16 сентября 2015, 07:29

      А он ли?

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