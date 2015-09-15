Шоу: «Когда я вернусь, я буду сильнее»

Защитник «МЮ» Люк Шоу, получивший тяжелейшую травму в сегодняшнем матче с ПСВ, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо за ваши сообщения, я не могу описать словами насколько я опустошен, мой долгий путь к восстановлению начинается уже сейчас, но когда я вернусь, я буду сильнее.

Отдельная благодарность «Саутгемптону» за поддержку, мне сложно выразить сколь много вы для меня значите, огромное вам спасибо, я правда ценю это», — написал Шоу.