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    Касильяс: «В целом ощущения в «Реале» и «Порту» одинаковые»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс сравнил ощущения от участия в Лиге чемпионов в составе своей нынешней команды и мадридского «Реала».

    – У меня прекрасные отношения со всеми партнерами по команде. Наш капитан – это настоящий лидер, который всегда ведет партнеров за собой. Мы помогаем молодым игрокам, делимся опытом, но многому можно научиться и у них.

    – Ваша жена уже смирилась с вашим переходом в "Порту", ведь она говорила, что это клуб не вашего уровня?

    – Да, сейчас уже все нормально. В профессиональной жизни бывает, что нужно переезжать, менять клуб, город, обстановку. И моя семья с пониманием относится к этому.

    – Завтрашний матч может стать для вас рекордным в Лиге чемпионов, вы являетесь трехкратным обладателем трофея... Сравните отношение к участию в турнире, атмосферу перед матчами в "Порту" и в "Реале".

    – Еще не известно, выйду ли я завтра на поле, ведь последнее слово за тренером. Нужно быть в хорошей форме, чтобы играть на уровне. Что-то особенное есть в "Реале", что-то в "Порту", но в целом ощущения те же. Конечно, всегда хочется побеждать. Я хочу, чтобы мы победили завтра, хочу, чтобы мы прошли этот этап, вышли в следующий раунд соревнований.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2015 22:55
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