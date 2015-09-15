Виллаш-Боаш: «В «Валенсии» нет звезд»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем Лиги чемпионов с «Валенсией» отметил командную работу соперника.

«Кого бы посоветовал Нуну поставить: Алькасера или Негредо? Это два разных игрока, но оба хорошо работают с командой. Негредо — прекрасный игрок, но и Алькасер тоже, решать Нуну.



Игра с «Валенсией» предполагает много контратак, это было видно по матчам с «Монако». Игра «Валенсии» — плоды работы хорошего тренера. Игроки прекрасно передают другу другу мяч. В «Валенсии» почти нет звезд, но она добилась в прошлом году отличного результата.



У нас есть отличные игроки: Шатов, Данни, Халк, у «Валенсии» — Парехо, Фегули, Негредо. Но играют команды, и нужно быть готовыми к игре именно с командой «Валенсии». Мы будем настраиваться только на положительный результат», — заключил Боаш.