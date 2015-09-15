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    Виллаш-Боаш: «В «Валенсии» нет звезд»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем Лиги чемпионов с «Валенсией» отметил командную работу соперника.

    «Кого бы посоветовал Нуну поставить: Алькасера или Негредо? Это два разных игрока, но оба хорошо работают с командой. Негредо — прекрасный игрок, но и Алькасер тоже, решать Нуну.

    Игра с «Валенсией» предполагает много контратак, это было видно по матчам с «Монако». Игра «Валенсии» — плоды работы хорошего тренера. Игроки прекрасно передают другу другу мяч. В «Валенсии» почти нет звезд, но она добилась в прошлом году отличного результата.

    У нас есть отличные игроки: Шатов, Данни, Халк, у «Валенсии» — Парехо, Фегули, Негредо. Но играют команды, и нужно быть готовыми к игре именно с командой «Валенсии». Мы будем настраиваться только на положительный результат», — заключил Боаш.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      расулик 16 сентября 2015, 00:01

      А у зеньки что за звезды

      0
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      Рейтинг: +10

      win01 15 сентября 2015, 23:36

      Валенсия и без звезд разберет Зенит, как в прочем и любой Российский клуб.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 сентября 2015, 21:18

      У Валенсии нет звезд,а у Зенита тренера!

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 сентября 2015, 20:23

      "в валенсии нет звёзд"...ну а в зинаиде-главная звезда- ноющий тренер

      -1
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