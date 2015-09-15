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    Моуринью: «Синдром третьего сезона»? Не задавайте глупые вопросы»

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал журналиста, который предположил, что команды португальца всегда показывают плохие результаты в третьем сезоне.

    «Посмотрите на мой третий сезон в "Порту" – не было третьего сезона. Посмотрите на третий сезон в "Интере". Его тоже не было. В первый раз в третьем сезоне с "Челси" я выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В третьем сезоне в "Реале" я выиграл Суперкубок, уступил в финале Кубка Испании и был в полуфинале Лиги чемпионов. Это мои третьи сезоны. Откройте Google и посмотрите все сами, а не задавайте глупые вопросы. Просто поищите в интернете. Это глупый вопрос», — заявил португалец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2015 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      djeki_bob 16 сентября 2015, 00:08

      LOL

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