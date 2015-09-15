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    В конце сезона Виллаш-Боаш вернется в Португалию

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем Лиги чемпионов против «Валенсии» вернулся к вопросу о своем будущем после завершения контракта, который истекает в конце текущего сезона.

    – Стало ли вам труднее работать после того, как вы объявили о том, что уйдете из "Зенита" летом будущего года?

    – Жизнь коротка и иногда некоторые семейные обстоятельства вносят коррективы в твою карьеру. Поэтому летом планирую вернуться в Португалию, – сказал Виллаш-Боаш. – Неделю назад заявил именно об этом. Лига чемпионов – очень значимый турнир для игроков.

    - И все же, какую цель вы ставите в Лиге чемпионов?

    - На сегодня все команды стоят на одной стартовой линии и имеют в своем активе по 0 очков. Группа у нас ровная. Как в и прошоом году. Наша цель – набрать как можно больше очков на выезде и, в том числе благодаря этому, выйти из группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2015 19:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 сентября 2015, 21:44

      А может и раньше!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 15 сентября 2015, 20:57

      Виллаш-Боаш: «"Зенит" - ты кто такой? Давай до свидания! ... Давай, до свидания!

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 15 сентября 2015, 19:34

      Давай досвидос..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +33

      Antilimit > порт 15 сентября 2015, 20:49

      иди на хуй отсос

      0
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