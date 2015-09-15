В конце сезона Виллаш-Боаш вернется в Португалию

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед матчем Лиги чемпионов против «Валенсии» вернулся к вопросу о своем будущем после завершения контракта, который истекает в конце текущего сезона.

– Стало ли вам труднее работать после того, как вы объявили о том, что уйдете из "Зенита" летом будущего года?

– Жизнь коротка и иногда некоторые семейные обстоятельства вносят коррективы в твою карьеру. Поэтому летом планирую вернуться в Португалию, – сказал Виллаш-Боаш. – Неделю назад заявил именно об этом. Лига чемпионов – очень значимый турнир для игроков.

- И все же, какую цель вы ставите в Лиге чемпионов?

- На сегодня все команды стоят на одной стартовой линии и имеют в своем активе по 0 очков. Группа у нас ровная. Как в и прошоом году. Наша цель – набрать как можно больше очков на выезде и, в том числе благодаря этому, выйти из группы.