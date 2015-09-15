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    Юношеская ЛУ. ЦСКА одержал волевую победу над «Вольфсбургом»

    Молодежная команда ЦСКА одержала яркую победу в первом матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Армейцы проиграли первый тайм со счетом 2:0, однако нашли в себе силы во втором тайме забить 4 безответных мяча в ворота немцев, причем отыграться и выйти вперед россиянам удалось всего за две минуты.

    Юношеская лига УЕФА. Группа В. 1-й тур

    Вольфсбург (Германия) – ЦСКА (Россия) - 2:4 (2:0)

    Голы: 1:0 – Путаро, 11. 2:0 – Путаро, 19. 2:1 – Соловьев, 54. 2:2 – Жамалетдинов, 66. 2:3 – Чалов, 67. 2:4 – Макаров, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 19:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -66

      prosport69 15 сентября 2015, 20:37

      По себе, пожалуйста, не надо людей оценивать. Увидели ошибку - сообщите. А то на хамство можно и хамством ответить

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      Рейтинг: +167

      астраханец 15 сентября 2015, 19:30

      Вы идиоты!!!! Вы когда начнете текст проверять перед публикацией???? В каждом посте ошибка!!!! Валить надо с этого тупорылого ресурса!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > астраханец 15 сентября 2015, 20:37

      Вы лучше не ругайтесь, а помогите редакторам исправить ошибку, все только благодарны будут.

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