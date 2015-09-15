Юношеская ЛУ. ЦСКА одержал волевую победу над «Вольфсбургом»

Молодежная команда ЦСКА одержала яркую победу в первом матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Армейцы проиграли первый тайм со счетом 2:0, однако нашли в себе силы во втором тайме забить 4 безответных мяча в ворота немцев, причем отыграться и выйти вперед россиянам удалось всего за две минуты.

Юношеская лига УЕФА. Группа В. 1-й тур

Вольфсбург (Германия) – ЦСКА (Россия) - 2:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Путаро, 11. 2:0 – Путаро, 19. 2:1 – Соловьев, 54. 2:2 – Жамалетдинов, 66. 2:3 – Чалов, 67. 2:4 – Макаров, 80.