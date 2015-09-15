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    Минниханов отказался возвращать Бердыева в «Рубин»

    Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил отказом на просьбу начать переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым по поводу возможности возглавить «Рубин». Эту идею на повестку дня вынесли новый президент «Рубина» мэр Казани Ильсур Метшин и вернувшийся в клуб в качестве генерального директора Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в команду.

    До зимнего перерыва в чемпионате на тренерском мостике казанцев останется и.о. главного тренера Валерий Чалый, помогать ему будет Дмитрий Кузнецов. В зависимости от результатов команды будет принято решение, продолжать ли сотрудничество с этими тренерами или же формировать новый тренерский штаб.

    Источник: Известия

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    15.09.2015 18:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 сентября 2015, 13:45

      Это проблема Минниханова

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 сентября 2015, 20:40

      Нынешний провалится однозначно, не вывезет.

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 сентября 2015, 20:39

      Тварь! Может его самого в отставку? Бабай так в дела клуба не лез. Помогал, но не лез.

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      Рейтинг: +14

      перонах 15 сентября 2015, 18:14

      а было бы интересно посмотреть как в одну реку пытаются войти дважды)))

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