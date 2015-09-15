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    Опубликован логотип телеканала «Матч ТВ»

    Сегодня был представлен логотип начинающего вещание в ноябре телеканала «Матч ТВ». Подробнее о нем рассказал генеральный продюсер занимавшейся разработкой логотипа студии Shandesign Сергей Шанович.

    «При разработке логотипа использовались идеи шрифтов русского конструктивизма: в формах логотипа присутствуют геометричность, четкое построение, напряжение и динамика и ярко выраженная конструкция формы. В этом мы видим параллель со спортом. Кроме того, “Матч ТВ” — это канал прежде всего о российском спорте. Мы наследники графики конструктивизма. Этот стиль в искусстве абсолютно точно наш, русский, родной. И когда вы видите логотип “Матч ТВ”, то точно понимаете, что этот канал о российском спорте», – сказал он.

    Источник: Коммерсант

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    15.09.2015 14:54
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +12

      sashaibra 16 сентября 2015, 15:23

      Мне почему то тоже напомнило "Родина Мать зовет" и телевизор "Рекорд"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 сентября 2015, 20:36

      Какая разница какой логотип?Главное суть!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +15

      pioneeer 15 сентября 2015, 20:23

      Какое название, такой и логотип)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 сентября 2015, 19:55

      Небось, за это убожество кучу бабок отвалили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 сентября 2015, 19:38

      Страна идеть обратно в прошлое

      0
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      Рейтинг: +11

      Boolbash 15 сентября 2015, 19:35

      K P A C U B O

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      астраханец 15 сентября 2015, 19:32

      Родина-мать зовет смотреть Матч-ТВ! Даешь побед советскому спорту! *ирония*

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      vuk100 15 сентября 2015, 19:21

      Что за?....

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 сентября 2015, 19:11

      Халтура со стороны дизайнерского агентства. Взяли старинный шрифт Rodchenko, малёхо подредактировали и вот вам "логотип". Интересно какую сумму на этой чуши своровали.

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      Рейтинг: +12

      Fakoll 15 сентября 2015, 19:10

      общедоступный канал будет? или потребует денежных инвестиций при его просмотре?

      0
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