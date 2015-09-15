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    Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» - «Ювентус» – на «Бомбардире»

    «Манчестер Сити» катком проходится по всем соперникам в Премьер-лиге, а «Ювентус» на старте похода за пятым чемпионством подряд неожиданно забуксовал. Однако в прошлом сезоне команда Аллегри неожиданно для многих добралась до финала главного европейского клубного турнира, тогда как «Сити» опять довольствовался результатом, не отвечающим уровню вложений и амбиций его владельцем.

    «Горожане» кажутся очевидным фаворитом, но «старая синьора» всегда может преподнести сюрприз. Тем интереснее будет наблюдать за схваткой двух гигантов английского и итальянского футбола. Заодно понаблюдаем за дебютом в Лиге чемпионов 21-летнего аргентинского нападающего Пауло Дибалы, который провел прекрасный прошлый сезон в «Палермо» и уже забил 2 мяча за «Ювентус» в этом.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Напомним, матч между «Манчестер Сити» и «Ювентусом» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 14:42
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