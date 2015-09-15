Снейдер: «Атлетико» среди фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов»

В преддверии домашнего матча против мадридского «Атлетико» полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер отметил высокий уровень испанской команды.

«Атлетико» – очень сильный противник. За последние годы клуб постоянно становился сильнее. Симеоне – прекрасный тренер, я очень его уважаю. Думаю, игра будет очень тяжелой.

Эта команда – одна из самых сильных в Лиге чемпионов и является претендентом на трофей.

Однако мы играем дома, и атмосфера как всегда будет прекрасной, хотя «Атлетико» и остается фаворитом», – сказал голландец.