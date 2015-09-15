Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Снейдер: «Атлетико» среди фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов»

    В преддверии домашнего матча против мадридского «Атлетико» полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер отметил высокий уровень испанской команды.

    «Атлетико» – очень сильный противник. За последние годы клуб постоянно становился сильнее. Симеоне – прекрасный тренер, я очень его уважаю. Думаю, игра будет очень тяжелой.

    Эта команда – одна из самых сильных в Лиге чемпионов и является претендентом на трофей.

    Однако мы играем дома, и атмосфера как всегда будет прекрасной, хотя «Атлетико» и остается фаворитом», – сказал голландец.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11