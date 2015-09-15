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    Сориано в ближайшие дни продлит контракт с «Сампдорией»

    Полузащитник «Сампдории» и сборной Италии Роберто Сориано должен продлить свои отношения с клубом в ближайшее время. Игрок рассказал об этом после победы над «Болоньей» (2:0) в рамках третьего тура серии А.

    «Думаю, в ближайшие пару дней мы придем к соглашению. И клуб, и я рады тому, что я продолжу свою карьеру здесь.

    Я очень рад забить свой первый гол в сезоне, и хочу отдельно поблагодарить главного тренера (Вальтера Дзенгу – прим. «Бомбардир.ру»), который говорит мне о том, что я должен стараться бить по воротам», – сказал Сориано.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2015 12:48
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