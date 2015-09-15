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    РФС утвердил расписание матчей 1/16 финала Кубка России

    На следующей неделе состоятся матчи 1/16 финала Кубка Росии. Девять игр пройдут 23 сентября, еще семь - 24 сентября.

    23 сентября (среда)

    12:00 "Байкал" (Иркутск) - ЦСКА (Москва)

    12:00 "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Уфа" (Уфа)

    15:00 "Волга" (Тверь) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

    15:00 "Тамбов" (Тамбов) - "Крылья Советов" (Самара).

    18:00 "Волга" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва)

    18:00 "Носта" (Новотроицк) - "Терек" (Грозный)

    "Шинник" (Ярославль) - "Кубань" (Краснодар)

    "Торпедо" (Армавир) - "Локомотив" (Москва)

    "Сокол" (Саратов) - "Анжи" (Махачкала)

    24 сентября (четверг)

    10:00 "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Рубин" (Казань)

    15:00 "Зенит" (Ижевск) - "Краснодар" (Краснодар)

    18:30 "Спартак" (Нальчик) - "Амкар" (Пермь)

    19:00 "Химки" (Химки) - "Мордовия" (Саранск)

    "Тосно" (Тосно) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)

    "Локомотив" (Лиски) - "Динамо" (Москва)

    "Енисей" (Красноярск) - "Урал" (Екатеринбург)

    Время начала ряда встреч уточняется.

    Источник: РФС

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    15.09.2015 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 сентября 2015, 15:13

      Удачи Уралу в Красноярске.

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