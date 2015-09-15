Россия вышла во второй раунд ЧМ-2015 среди бездомных

Мужская сборная России заняла второе место в группе G на чемпионате мира среди бездомных и вышла во второй этап турнира.

Наша команда показала неплохой результат, набрав в пяти играх 12 очков. Подопечные Александра Хачияна переиграли Северную Ирландию (3:1), Индию (6:5), Финляндию (7:5), Францию (3:2), уступив лишь голландцам (3:4).

В следующей стадии в нашей группе будут Зимбабве, Чили, Аргентина, Намибия и Украина.

Напомним, что действующими обладателями титула являются чилийцы, а наша команда становилась лучшей в 2006 году.