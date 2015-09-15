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    Россия вышла во второй раунд ЧМ-2015 среди бездомных

    Мужская сборная России заняла второе место в группе G на чемпионате мира среди бездомных и вышла во второй этап турнира.

    Наша команда показала неплохой результат, набрав в пяти играх 12 очков. Подопечные Александра Хачияна переиграли Северную Ирландию (3:1), Индию (6:5), Финляндию (7:5), Францию (3:2), уступив лишь голландцам (3:4).

    В следующей стадии в нашей группе будут Зимбабве, Чили, Аргентина, Намибия и Украина.

    Напомним, что действующими обладателями титула являются чилийцы, а наша команда становилась лучшей в 2006 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 12:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 15 сентября 2015, 18:39

      Бомжи рулят!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 15 сентября 2015, 15:27

      Скоро будет заголовок - росия чемпион мира среди бездомных))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 15 сентября 2015, 14:18

      Боаш там??? :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      B o O m 15 сентября 2015, 14:09

      Это так низко...проводить такие чемпионаты...вот я, например, типо бездомный, как я попаду на этот чемпионат, кто меня спонсирует?...всё это ложь...эти бездомные ничуть не хуже играют, чем профессионалы...и я не верю, что им жить негде...на ютубе загуглил и вижу их уровень...не могут они быть бездомными, живут же у кого-нибудь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      mondm 15 сентября 2015, 14:05

      Дубль Зенита играл

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 15 сентября 2015, 14:03

      БОМЖИ тащат!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 15 сентября 2015, 14:02

      Интересно, кого считать бездомным...какой нибудь миллиардер живущий на собственной яхте, он ведь тоже по сути бомж...

      4
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 сентября 2015, 13:09

      Пусть лучше расскажут, откуда берутся бездомные.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      санкционный гусь 15 сентября 2015, 12:47

      жду шуток про зенит

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 сентября 2015, 12:39

      или набрать из бездомных,а то сборники все такие сытые и довольные,рестораны имеют, ролс-ройсы . в душе ни родины ни флага, одни денежки контрактные в мозгах

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