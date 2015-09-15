Видеотрансляция матча «Реал» - «Шахтер» - на «Бомбардире»

Донецкому "Шахтеру" предстоит очень сложный старт в Лиге чемпионов, на поле одного из главных претнедентов на победу в турнире. "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" расправляется со своими соперниками, которые не представляют топ-чемпионаты, с завидной регулярностью и легкостью. Тем более "горняки" за десять лет, кторые провел у руля команды Мирча Луческу, так и не научились играть с европейскими грандами на выезде.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" - "Шахтер". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45.