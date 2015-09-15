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    Видеотрансляция матча «Реал» - «Шахтер» - на «Бомбардире»

    Донецкому "Шахтеру" предстоит очень сложный старт в Лиге чемпионов, на поле одного из главных претнедентов на победу в турнире. "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" расправляется со своими соперниками, которые не представляют топ-чемпионаты, с завидной регулярностью и легкостью. Тем более "горняки" за десять лет, кторые провел у руля команды Мирча Луческу, так и не научились играть с европейскими грандами на выезде.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" - "Шахтер". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      Axidan 15 сентября 2015, 12:22

      а какое качество трансляции? и не прирывается ли она? смогу я, заплатив деньги, насладиться игрой без всяких помех и сбоев, в высоком разрешении?

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Axidan 15 сентября 2015, 12:35

      Качество хорошее. Все зависит от вашего интернет-соединения. Сервис предоставляете НТВ-Плюс. Так что тут уж все зависит от вашего доверия к этой компании.

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      Рейтинг: +14

      nasonov1991 > НИККО13 15 сентября 2015, 13:34

      "Нтв Плюс", безусловно, доверие вызывает, а "Бомбардир" пока нет!

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