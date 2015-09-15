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    Руководство «Уфы» не собирается увольнять Колыванова

    Руководство "Уфы" не собирается отправлять в отставку главного тренера Игоря Колыванова, несмотря на неудачный старт команды в Премьер-лиге.

    "Колыванов - наш главный тренер, наш рулевой. Понятно, что в карьере тренера может всякое произойти, кредит доверия - дело непростое. Но на данном этапе Колыванов делает все возможное. Никаких предпосылок к его уходу нет. Сегодня мы с ним встретимся, обсудим неудачный старт команды", - сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.

    Напомним, "Уфа" в восьми матчах одержала одну победу, дважды сыграла вничь и пять раз проиграла.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2015 11:37
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