Капский: «Предлагал Гончаренко работу в БАТЭ, но он выбрал ЦСКА»

Президент БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал переход Виктора Гончаренко в тренерский штаб ЦСКА.

- Я сказал Виктору после того, как встретил его в Минске: "Иди не на деньги какие-то, а на то, чтобы получать от работы удовольствие". При этом предложил ему пост вице-президента БАТЭ. Но Виктор хочет тренировать и приглашение Леонида Викторовича для него было бесценно.

- Согласны, что дальнейшее развитие событий читается? Слуцкий сосредоточится на работе в сборной, а Гончаренко возглавит ЦСКА?

- Не знаю. Надо спрашивать у Слуцкого и Гончаренко. Их спрашивают, они пожимают плечами. И я тоже пожимаю плечами.

- Тайна ухода Гончаренко из "Урала" так тайной и останется? Он и президент "Урала" Григорий Иванов договорились эту тему не комментировать…

- Есть вещи, о которых можно говорить правду, а потом доказывать, что ты не верблюд. Поэтому как есть, так и есть.