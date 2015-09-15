Валентин Иванов: «Нельзя сделать так, чтобы все игроки выражались только цензурно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод, произошедший во время матча "Рубин" - "Локомотив", когда защитник московской команды Виталий Денисов нецензурно выругался у кромки поля.

- Смотрел матч и не обратил внимание, но потом информация об этом дошла.

- Но ведь он мог, в принципе, выругаться на солнце. Мог солнцу сказать гадость. Потому как грань тонкая – если на солнце ругаешься, то ничего, регламент не накажет, а если на судью – то дисквалификация.

- В принципе, верная аргументация. Футбол – эмоциональный вид спорта, нельзя сделать так, чтобы все игроки выражались только цензурно.

- Но ведь даже мы с вами, люди высококультурные, и то можем высказаться.

- Можем. Но есть определенные пределы. Нельзя ругаться на арбитра. Бывают и эмоциональные выкрики, если ударят по ногам.

- Что намерены предпринять?

- Пока КДК ничего не требует. Если потребует, будем выяснять у арбитра, слышал ли он что-то. Может быть, Денисов говорил что-то своей команде? Сказал – а рядом микрофон. Но ругаться матом не следует, это некрасиво.