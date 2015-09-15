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    Валентин Иванов: «Нельзя сделать так, чтобы все игроки выражались только цензурно»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод, произошедший во время матча "Рубин" - "Локомотив", когда защитник московской команды Виталий Денисов нецензурно выругался у кромки поля.

    - Смотрел матч и не обратил внимание, но потом информация об этом дошла.

    - Но ведь он мог, в принципе, выругаться на солнце. Мог солнцу сказать гадость. Потому как грань тонкая – если на солнце ругаешься, то ничего, регламент не накажет, а если на судью – то дисквалификация.

    - В принципе, верная аргументация. Футбол – эмоциональный вид спорта, нельзя сделать так, чтобы все игроки выражались только цензурно.

    - Но ведь даже мы с вами, люди высококультурные, и то можем высказаться.

    - Можем. Но есть определенные пределы. Нельзя ругаться на арбитра. Бывают и эмоциональные выкрики, если ударят по ногам.

    - Что намерены предпринять?

    - Пока КДК ничего не требует. Если потребует, будем выяснять у арбитра, слышал ли он что-то. Может быть, Денисов говорил что-то своей команде? Сказал – а рядом микрофон. Но ругаться матом не следует, это некрасиво.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.09.2015 10:58
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