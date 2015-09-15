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    «Зенит» вылетел в Испанию на матч с «Валенсией»

    Сегодня утром "Зенит" отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов против "Валенсии", который состоится 16 сентября в 21:45. Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш взял с собой на игру 20 футболистов, среди которых:

    Вратари Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев;

    Защитники Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

    Полузащитники Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Дмитрий Богаев, Олег Шатов, Данни;

    Нападающие Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.09.2015 10:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Barcаman 15 сентября 2015, 15:59

      Валя на классе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 15 сентября 2015, 15:50

      Уж в этом то матче Дзюба докажет всю свою звездность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 15 сентября 2015, 12:33

      Зенит, вперёд

      0
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 15 сентября 2015, 11:46

      Зенит, вперёд!

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 сентября 2015, 11:22

      Удачи нашим !

      0
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 15 сентября 2015, 10:56

      Ставлю 10 рублей на такой состав:
      Ладыгин
      Смольников-Нет
      у-Гарай-Кришито
      Гарсия-Витсель

      Халк-Дани-Шатов
      Дзюба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 15 сентября 2015, 10:27

      ужас! корявый победитель карликов в старте..

      3
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