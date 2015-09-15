Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес чуть не выгнал Роналду из «Реала»

    Форвард "Реала" Криштиану Роналду хотел уйти из клуба этим летом. Португальца расстроили слова президента "галактикос" Флорентино Переса, который сказал в адрес Роналду: "Ты должен обходить соперников, но не делаешь этого так, как раньше".

    Роналду оскорбили эти слова, после чего он связался со своим агентом Хорхе Мендесом и попросил того поднять вопрос о трансфере в другой клуб, сообщает El Confidencial.

    Напомним, Роналду в матче 3-го тура Примеры против "Эспаньола" отметился пента-триком. Форварду не хватает четырех голов, чтобы покорить отметку в 500 голов за карьеру.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 15 сентября 2015, 13:36

      Такой пента-трик и сычев бы забил без проблем

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 15 сентября 2015, 13:00

      Причем тут слово выгнал? Дайте пожизненный бан, но я скажу. Идиоти чтоли пишут новости??? Это уже не в первой...!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 15 сентября 2015, 11:47

      Легче упасть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate 15 сентября 2015, 10:51

      Кто придумывает эти заголовки?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11