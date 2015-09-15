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    Видеотрансляция матча «Вольфсбург» - ЦСКА - на «Бомбардире»

    Московский ЦСКА третий год подряд стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Две предыдущие попытки завершились для армейцев неудачно - команда Леонида Слуцкого становилась аутсайдером квартета. В этом сезоне жребий был более благосклонным к ЦСКА, поэтому шансы на выход в плей-офф вполне реальны.

    Для любой команды очень важен удачный старт, но сегодня армейцам будет сложно - против них на поле "Фольксваген Арены" выйдут голодные "волки" Дитера Хеккинга, которые в первый и последний раз пробились в группу ЛЧ шесть лет назад.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Вольфсбург" - ЦСКА. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 09:10
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