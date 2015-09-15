Депай: «Играл за ПСВ десять лет, но свой гол отпраздную»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай обещает отпраздновать гол в ворота ПСВ, несмотря на продолжительные выступления в составе голландской команды.

"Я играл здесь в течение десяти лет. Испытываешь особое чувства, когда противостоишь бывшим одноклубникам. Я многому научился здесь, но сейчас выступаю на совершенно ином уровне. Это совсем другой турнир. Если я выйду на поле, то меня будут обуревать особенные эмоции. Если забью, то буду праздновать, хотя и с большим уважением отношусь к ПСВ", - заявил Депай.

Напомним, матч ПСВ - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 21:45.