Буффон: «Манчестер Сити» - серьезная проверка для нас»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о «Манчестер Сити», с которым туринцы сыграют в первом туре группой стадии Лиги чемпионов.

«Мы полны энтузиазма перед завтрашним матчем, потому что «Манчестер Сити» - потенциальный победитель турнира. Для нас очень хорошо - начать с такой серьезной проверки и понять, в каком состоянии мы сейчас пребываем», - считает Буффон.

Вратарь уверен, что многие футболисты «Манчестер Сити» могли бы выступать в пяти лучших клубах Европы.

«Семь или восемь атакующих футболистов «Манчестер Сити» могли бы играть в пятерке топ-клубов Европы. К счастью, завтра, вероятно, одновременно не сыграют более трех из них».