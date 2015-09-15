Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Манчестер Сити» - серьезная проверка для нас»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о «Манчестер Сити», с которым туринцы сыграют в первом туре группой стадии Лиги чемпионов.

    «Мы полны энтузиазма перед завтрашним матчем, потому что «Манчестер Сити» - потенциальный победитель турнира. Для нас очень хорошо - начать с такой серьезной проверки и понять, в каком состоянии мы сейчас пребываем», - считает Буффон.

    Вратарь уверен, что многие футболисты «Манчестер Сити» могли бы выступать в пяти лучших клубах Европы.

    «Семь или восемь атакующих футболистов «Манчестер Сити» могли бы играть в пятерке топ-клубов Европы. К счастью, завтра, вероятно, одновременно не сыграют более трех из них».

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11