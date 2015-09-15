Марлос: «Нужна предельная концентрация в первые 15 минут»

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал, чего он ждет от игры против «Реала» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«Нас ждет сложный матч, к которому мы очень долго готовились. Уверен, что это наш шанс продемонстрировать, что такое «Шахтер» и что он может», - говорит Марлос.

По мнению футболиста, «Реал» начнет матч с мощного натиска.

«Мы должны быть готовы к стартовому натиску, нужна предельная концентрация в первые 15 минут матча. Знаем, насколько соперник силен и насколько мощным будет их давление. Повторюсь, у нас просто обязаны быть полное внимание к игре и концентрация».