Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марлос: «Нужна предельная концентрация в первые 15 минут»

    Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал, чего он ждет от игры против «Реала» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

    «Нас ждет сложный матч, к которому мы очень долго готовились. Уверен, что это наш шанс продемонстрировать, что такое «Шахтер» и что он может», - говорит Марлос.

    По мнению футболиста, «Реал» начнет матч с мощного натиска.

    «Мы должны быть готовы к стартовому натиску, нужна предельная концентрация в первые 15 минут матча. Знаем, насколько соперник силен и насколько мощным будет их давление. Повторюсь, у нас просто обязаны быть полное внимание к игре и концентрация».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11